Рабочая тетрадь: к учебнику А. И. Галиной, Е. Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала». 6 класс. Для учащихся с ОВЗ (умственная отста­лость, тяжёлые и множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 6 класс. / А. И. Галина, Е. Ю. Головинская. - Самара: Современные образовательные технологии, 2015. - 60 с. ISBN 978-5-91780-038-7

Рабочая тетрадь создана в соответствии с программой и учебником «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала» для учащихся с ограниченными возмож­ностями здоровья (умственная отсталость, тяжёлые и множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. Тетрадь обеспечивает подготовку к выполнению обязанностей младшего обслуживающего персона­ла (дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений с прилегающими территориями, рабочий зелёного хозяйства, уборщик служебных и производственных поме­щений, горничная) на уроках технологии в 6 классе.

В тетрадь включены все необходимые материалы для организации дифференциро­ванной индивидуальной и групповой работы школьников с разными уровнями интеллекту­ального недоразвития.