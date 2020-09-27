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Наименование, аннотация
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Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Я.В. Коршунова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 80 с. : ил.Рабочая тетрадь составляет учебно-методический комплект с учебником «Русский язык. 6 класс» авторов Э. В. Якубовской, Н. Г. Галунчиковой для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует требования 2-го варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сборник Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой для 5—9 классов).
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Рабочая тетрадь по математике. 6 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. / М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 128 с. : ил.
Рабочая тетрадь предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует требования 1-го варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Сборник программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой для 5—9 классов). В тетрадь вошли задания и упражнения для самостоятельной работы, которые подобраны по основным учебным темам 6 класса: «Тысяча», «Обыкновенные дроби», «Геометрический материал». Содержание заданий и упражнений направлено на закрепление математических знаний и умений, на повторение пройденного, на коррекцию психомоторного недоразвития учащихся с нарушениями интеллекта, на активизацию их мыслительной деятельности, на выработку практических навыков. Многие задания представлены в игровой и занимательной форме (рисунки, кроссворды, математические игры).
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Рабочая тетрадь: к учебнику А. И. Галиной, Е. Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала». 6 класс. Для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость, тяжёлые и множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 6 класс. / А. И. Галина, Е. Ю. Головинская. - Самара: Современные образовательные технологии, 2015. - 60 с. ISBN 978-5-91780-038-7
Рабочая тетрадь создана в соответствии с программой и учебником «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость, тяжёлые и множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. Тетрадь обеспечивает подготовку к выполнению обязанностей младшего обслуживающего персонала (дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений с прилегающими территориями, рабочий зелёного хозяйства, уборщик служебных и производственных помещений, горничная) на уроках технологии в 6 классе.
В тетрадь включены все необходимые материалы для организации дифференцированной индивидуальной и групповой работы школьников с разными уровнями интеллектуального недоразвития.
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Галле А. Г., Кочетова Л.Л.
Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII вида). 6 класс. — М.: АРКТИ, 2009. — 40 с.: ил. ISBN 978-5-89415-750-4
Рабочая тетрадь по обслуживающему труду предназначена для работы в классе. Она содержит рисунки, схемы, контрольные вопросы и проверочные задания, дающие возможность учащимся закрепить пройденный на уроках труда теоретический материал и общеучебные навыки.
Задания, сгруппированные в тетради по разделам («Личная гигиена», «Питание», «Уход за одеждой и обувью», «Уборка помещений», «Уход за комнатными растениями», «Садовые работы»), предназначены для разновозрастных групп учащихся. Учитель может давать одно и то же задание несколько раз для повторения и лучшего закрепления тематического материала. Выполнение учащимися заданий в тетради позволяет учителю наблюдать и анализировать возможности овладения каждым учеником простейшими знаниями и умениями, полученными на уроках обслуживающего труда.
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Рабочая тетрадь по географии: учеб. пособие для 6 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.М. Лифанова — М. : Просвещение, 2018. — 137 с. : ил. — ISBN 978-5-09-059093-8
Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области «Естествознание».
В тетрадь включены задания для самостоятельной работы обучающихся по закреплению знаний, полученных на уроках географии, и для выполнения домашних заданий. Часть заданий имеют коррекционную направленность, помогают развивать внимание, память, закреплять навыки правописания слов, сравнивать, обобщать и устанавливать причинно-следственные связи между объектами живой и неживой природы. Все задания, содержащиеся в тетради, имеют разную степень сложности, что позволяет учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся с нарушением интеллекта. Рабочая тетрадь входит в состав учебно-методического комплекта по географии для 6 класса.
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Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс : учебное пособие для учащихся специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида / А.И. Никишов. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 56 с. : ил. — ISBN978- 5-09-035128-7.
Рабочая тетрадь составляет учебно-методический комплект с учебником «Биология. Неживая природа. 6 класс» автора А. И. Никишова для детей с ограниченными возможностями и реализует требования 1-го варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сборник Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой для 5—9 классов).
Рабочая тетрадь предназначена для закрепления знаний, выполнения проверочных работ и практических заданий.
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