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краевое государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красноярская школа № 5»

660037, г. Красноярск, ул. Московская, д. 31

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6 класс

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Рабочая тетрадь по   русскому языку. 6 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных)   образовательных учреждений VIII вида. / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова,   Я.В. Коршунова.  – 2-е изд. – М. :   Просвещение, 2014. – 80 с. : ил.Рабочая тетрадь составляет учебно-методический комплект с учебником «Русский язык. 6 класс» авторов Э. В. Якубовской, Н. Г. Галунчиковой для детей с ограни­ченными возможностями здоровья и реализует требования 2-го варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сборник Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой для 5—9 классов).

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Рабочая тетрадь по математике.   6 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных   учреждений VIII вида. / М.Н. Перова, И.М. Яковлева.  – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 128   с. : ил.  

Рабочая тетрадь   предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует   требования 1-го варианта Базисного учебного плана специальных (коррек­ционных)   образовательных учреждений VIII вида (Сборник программ для специальных (коррекционных)   образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронко­вой для 5—9   классов). В тетрадь вошли задания и упражнения для самостоятельной ра­боты,   которые подобраны по основным учебным темам 6 класса: «Тысяча», «Обыкновен­ные   дроби», «Геометрический материал». Содержание заданий и упражнений направле­но   на закрепление математических знаний и умений, на повторение пройденного, на   кор­рекцию психомоторного недоразвития учащихся с нарушениями интеллекта, на   активиза­цию их мыслительной деятельности, на выработку практических навыков.   Многие зада­ния представлены в игровой и занимательной форме (рисунки,   кроссворды, математичес­кие игры).

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Рабочая тетрадь: к   учебнику А. И. Галиной, Е. Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего   персонала». 6 класс. Для учащихся с ОВЗ (умственная отста­лость, тяжёлые и   множественные нарушения развития), обучающихся по адаптированным основным   общеобразовательным программам. 6 класс. / А. И. Галина, Е. Ю. Головинская. -   Самара: Современные образовательные технологии, 2015. - 60 с. ISBN 978-5-91780-038-7

Рабочая тетрадь   создана в соответствии с программой и учебником «Технология. Подготовка   младшего обслуживающего персонала» для учащихся с ограниченными возмож­ностями   здоровья (умственная отсталость, тяжёлые и множественные нарушения развития),   обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.   Тетрадь обеспечивает подготовку к выполнению обязанностей младшего   обслуживающего персона­ла (дворник, рабочий по комплексной уборке и   содержанию домовладений с прилегающими территориями, рабочий зелёного   хозяйства, уборщик служебных и производственных поме­щений, горничная) на   уроках технологии в 6 классе.

В тетрадь включены   все необходимые материалы для организации дифференциро­ванной индивидуальной   и групповой работы школьников с разными уровнями интеллекту­ального   недоразвития.

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Галле А. Г., Кочетова Л.Л.

Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII вида). 6 класс. — М.: АРКТИ, 2009. — 40 с.: ил. ISBN 978-5-89415-750-4

Рабочая тетрадь по обслуживающему труду предназначена для работы в классе. Она содержит рисунки, схемы, контрольные вопросы и проверочные задания, дающие возможность учащимся закрепить пройденный на уроках труда теоретический материал и общеучебные навыки.

Задания, сгруппированные в тетради по разделам («Личная гигиена», «Пита­ние», «Уход за одеждой и обувью», «Уборка помещений», «Уход за комнатными растениями», «Садовые работы»), предназначены для разновозрастных групп учащихся. Учитель может давать одно и то же задание несколько раз для повто­рения и лучшего закрепления тематического материала. Выполнение учащимися заданий в тетради позволяет учителю наблюдать и анализировать возможности овладения каждым учеником простейшими знаниями и умениями, полученными на уроках обслуживающего труда.

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Рабочая тетрадь по географии: учеб. пособие для 6 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.М. Лифанова — М. : Просвещение, 2018. — 137 с. : ил. — ISBN 978-5-09-059093-8

Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобра­зовательной программы в предметной области «Естествознание».

В тетрадь включены задания для самостоятельной работы обучающихся по закреплению знаний, полученных на уроках географии, и для выполнения до­машних заданий. Часть заданий имеют коррекционную направленность, помогают развивать внимание, память, закреплять навыки правописания слов, сравнивать, обобщать и устанавливать причинно-следственные связи между объектами живой и неживой природы. Все задания, содержащиеся в тетради, имеют разную степень сложности, что позволяет учителю осуществлять дифференцированный подход к об­учению учащихся с нарушением интеллекта. Рабочая тетрадь входит в состав учеб­но-методического комплекта по географии для 6 класса.

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Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс : учебное пособие для учащихся специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида / А.И. Никишов. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 56 с. : ил. — ISBN978- 5-09-035128-7.

Рабочая тетрадь составляет учебно-методический комплект с учебником «Биология. Неживая природа. 6 класс» автора А. И. Никишова для детей с ограниченными возможностями и реализует требования 1-го варианта Базис­ного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреж­дений VIII вида (сборник Программ для специальных (коррекционных) обра­зовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой для 5—9 классов).

Рабочая тетрадь предназначена для закрепления знаний, выполнения проверочных работ и практических заданий.

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КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5»

Контакты:

г. Красноярск, ул. Московская 31
(391)264-25-65
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